Минск, , 02:17 — REGNUM «Я отвечу, почему вам со мной сложно. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно — от американцев, англичан, Евросоюза. Я вижу свой народ», — заявил 19 ноября Александр Лукашенко в интервью британской «Би-би-си».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы что, скажете, что я своих соседей теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь (во Дворце Независимости, где проходило интервью. — Прим. президентской пресс-службы) саммит «нормандской четверки» по Украине (проводился. — Прим. президентской пресс-службы), и здесь прекращена была война (да, там постреливают до сих пор, но войны нет, тысячами не гибнут), — заявил Лукашенко. — Мы сделали все. Всегда говорил, что соседи от Бога, их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда».

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«Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или Америку. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали! Вы управляли мятежом с территории Польши, вы! А за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом. Мы вас не звали», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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