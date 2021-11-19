Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Представительница Ливана Каролин Зияде назначена спецпредставителем генсека ООН и главой миссии этой всемирной организации в Косове и Метохии (UNMIK), 19 ноября сообщили в пресс-службе офиса генерального секретаря ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

До нее эту должность занимал представитель Афганистана Захир Танин. Ранее Зияде работала в ливанских посольствах в Великобритании, Бельгии, Австрии, Хорватии и Словакии, а также заместителем постпреда Ливана в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября президент Косово Вьоса Османи потребовала, чтобы миссия ООН в Косово и Метохии (UNMIK) как можно скорее прекратила свою работу.