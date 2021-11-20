Минск, , 02:01 — REGNUM Поляки нарушили государственную границу Белоруссии, применив спецсредства на её территории и вели себя как фашисты, препятствуя проходу нелегальных мигрантов из третьих стран. Об этом 19 ноября в интервью британской «Би-би-си» заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отвечая на вопросы британского журналиста Стивена Розенберга, Александр Лукашенко изложил свою версию эскалации кризиса на белорусско-польской границе. Согласно публикации на сайте президента постсоветской республики, он перешёл на «ты» и сам стал задавать вопросы журналисту.

«Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу, как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию», — сказал Лукашенко.

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Он упрекнул британскую медиакорпорацию в замалчивании благотворительности и сочувствия, «которые проявляет мой народ в отношении этих беженцев».

«Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, вода, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», — сообщил Лукашенко, снова упрекая «Би-би-си».

Напомним, официальный Минск не предоставлял нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе статуса беженца. Не предоставляли такого статуса им и другие страны.

Официальная биография Александра Лукашенко содержит ряд пробелов. Ранее Лукашенко заявлял, что служил на Украине и в Молдавии.