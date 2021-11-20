Вашингтон, , 01:54 — REGNUM С призывом к жителям страны не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором подростку Кайлу Риттенхаусу обратился президент США Джозеф Байден 19 ноября в беседе с журналистами на пресс-конференции в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден признался, что недоволен решением присяжных, но отметил, что несмотря на неприятие многими американцами такого вердикта, следует уважать решение присяжных. Президент США призвал выражать свои взгляды мирно и не нарушая закон.

После оглашения вердикта присяжных по делу Риттенхауса Байден заявил, что его администрация находится на связи с властями штата Висконсин, где состоялось судебное заседание, и готова оказать помощь в случае необходимости. На случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь полиции бойцов национальной гвардии.

Напомним, на момент беспорядков в городе Кеноше в штате Висконсин Риттенхаусу было 17 лет. Он застрелил двоих человек и ранил ещё одного. В случае обвинительного приговора Риттенхаусу грозило пожизненное заключение. Однако защите удалось убедить присяжных, что подросток использовал оружие исключительно для самообороны. Процесс над Риттенхаусом стал одним из самых громких за последнее время в США, он стал героем для многих консерваторов, поддерживающих право на владение оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд США заслушал вступительные аргументы защиты и обвинения по делу о самообороне Риттенхауса.

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