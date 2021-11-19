Вашингтон, 20 ноября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. С призывом к жителям страны не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором подростку Кайлу Риттенхаусу обратился президент США Джозеф Байден 19 ноября в беседе с журналистами на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден признался, что недоволен решением присяжных, но отметил, что несмотря на неприятие многими американцами такого вердикта, следует уважать решение присяжных. Президент США призвал выражать свои взгляды мирно и не нарушая закон.

После оглашения вердикта присяжных по делу Риттенхауса Байден заявил, что его администрация находится на связи с властями штата Висконсин, где состоялось судебное заседание, и готова оказать помощь в случае необходимости. На случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь полиции бойцов национальной гвардии.

Напомним, на момент беспорядков в городе Кеноше в штате Висконсин Риттенхаусу было 17 лет. Он застрелил двоих человек и ранил ещё одного. В случае обвинительного приговора Риттенхаусу грозило пожизненное заключение. Однако защите удалось убедить присяжных, что подросток использовал оружие исключительно для самообороны. Процесс над Риттенхаусом стал одним из самых громких за последнее время в США, он стал героем для многих консерваторов, поддерживающих право на владение оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд США заслушал вступительные аргументы защиты и обвинения по делу о самообороне Риттенхауса.