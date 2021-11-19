Ванкувер, Канада, 20 ноября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека пострадало в результате взрыва на военной базе «Комокс» на острове Ванкувер (канадская провинция Британская Колумбия), 19 ноября передал телеканал CBC.

Unsplash Взрыв

Ранее сообщалось о десяти пострадавших. Одного из них доставили на вертолете в больницу в тяжелом состоянии. Всего были госпитализированы четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября на военной базе на острове Ванкувер произошел взрыв. Согласно предварительной версии, он мог произойти из-за утечки бытового газа в нежилом здании казармы, в котором проводились ремонтные работы. Из-за взрыва обрушилась казарменная постройка.