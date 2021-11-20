Ханой, , 01:51 — REGNUM Национальный траур по умершим пациентам с коронавирусной инфекцией прошел во Вьетнаме 19 ноября, сообщает Синьхуа.

Флаг Вьетнама Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Сообщается, что памятные мероприятия прошли в ряде город республики. При этом в траурных церемониях в Ханое и Хошимине приняли участие представители правительства страны, а также родственники умерших от осложнений COVID-19 пациентов. Они зажигали свечи и пускали по реке фонари в память о погибших.

На время траура в городах Вьетнама прекратили работу все развлекательные заведения, а религиозные учреждения звонили в колокола. Кроме того, власти попросили жителей страны на некоторое время выключить электрическое освещение в домах и зажечь свечи в память об умерших.

Отметим, к 19 ноября во Вьетнаме число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 23 578 человек.