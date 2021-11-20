Ульяновск, , 01:40 — REGNUM Пожар произошел на предприятии по производству моек в Ульяновске 19 ноября, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

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В тушении огня задействовали 45 человек и 12 единиц техники. Возгорание удалось локализовать на площади 5000 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Волгограде произошел пожар на металлургическом комбинате «Красный Октябрь».

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