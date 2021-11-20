Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Сбой работе социальных сетей Facebook и Instagram коснулся пользователей в ряде стран мира 19 ноября, сообщает специализированный сайт Downdetector.

Социальные сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть жалоб по этому поводу поступает из США, Великобритании, Германии. Так, пользователи Instagram жалуются на проблемы при открытии мобильного приложения и новостной ленты, а в случаях с Facebook — на функционирование приложения и сайта.

Кроме того, перебои коснулись и мессенждера WhatsApp. Отчеты об ошибках касались отправки сообщений и соединения с сервером. Большинство из этих сообщений поступило из Нидерландов и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в ряде стран мира был зафиксирован сбой в работе музыкального сервиса Spotify.

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