Вашингтон, 20 ноября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Сбой работе социальных сетей Facebook и Instagram коснулся пользователей в ряде стран мира 19 ноября, сообщает специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Большая часть жалоб по этому поводу поступает из США, Великобритании, Германии. Так, пользователи Instagram жалуются на проблемы при открытии мобильного приложения и новостной ленты, а в случаях с Facebook — на функционирование приложения и сайта.

Кроме того, перебои коснулись и мессенждера WhatsApp. Отчеты об ошибках касались отправки сообщений и соединения с сервером. Большинство из этих сообщений поступило из Нидерландов и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в ряде стран мира был зафиксирован сбой в работе музыкального сервиса Spotify.