Тбилиси, , 01:11 — REGNUM Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили из тюремной больницы на лечение в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Об этом 19 ноября сообщает телекомпания «Пирвели».

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Телекомпания продемонстрировала видеокадры, как кортеж автомобилей выехал из Глданьской тюрьмы в сторону Гори. В Горийском военном госпитале Саакашвили будет восстанавливаться после длительной голодовки.

В поддержку Саакашвили в Тбилиси проходили митинги, протестующие требовали перевода экс-президента Грузии из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности с политиком голодовку объявили депутаты парламента Грузии, врачи и его сторонники.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отметил, что митингов оппозиции возле военного госпиталя в Гори не будет, но мирные протестные акции на улицах Тбилиси продолжатся. Оппозиция выдвинет требования о проведении внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным минобороны Грузии, военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори полностью укомплектован новейшим медицинским оборудованием и готов принять пациентов любой сложности и оказать им необходимую медицинскую помощь.

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