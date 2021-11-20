Роттердам, Нидерланды, , 01:02 — REGNUM Не менее двух человек пострадали в ходе уличных беспорядков в городе Роттердаме в Нидерландах, сообщает пресс-служба местной полиции.

Ян Бартолд Йонгкинд. Роттердам. 1871

«Полицейские вынуждены были открыть огонь, и как минимум два человека получили ранение», — заявили в ведомстве.

При этом пока причины стрельбы не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в голландском Роттердаме прошла демонстрация против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Протестные акции переросли в уличные беспорядки, активисты бросали в силовиков камни и запускали в их сторону фейерверки. В ответ полицейские открыли огонь по протестующим и применили спецсредства.

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