Вашингтон, 20 ноября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Ситуация на Украине и Южном Кавказе, а также в Сирии и Афганистане, стала темой переговоров советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с его турецким коллегой Ибрагимом Калыном. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Кроме того, участники беседы обсудили обстановку в Восточном Средиземноморье и отметили важность поддержания стабильности в указанном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Вашингтоне состоялась встреча делегации турецких военных и представителей Пентагона.

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