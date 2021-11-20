Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Глава Белого дом Джо Байден чувствует себя «великолепно» после планового медицинского осмотра, который он прошел 19 ноября. Об этом американский лидер сообщил журналистам.

Капитан Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

20 ноября президенту США исполняется 79 лет. Он проходил плановое обследование в госпитале американских ВМС имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд). Байден пообещал, что все подробности медосмотра будут обнародованы.

Глава Белого дома также заявил, что «находится в отличной форме» и в шутку добавил, что «с нетерпением ждет своего 58-летия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Джо Байден вернулся к своим обязанностям после планового медицинского осмотра. Она уточнила, что часть процедур проводились под наркозом.

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