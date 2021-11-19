Вашингтон, 20 ноября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Глава Белого дом Джо Байден чувствует себя «великолепно» после планового медицинского осмотра, который он прошел 19 ноября. Об этом американский лидер сообщил журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

20 ноября президенту США исполняется 79 лет. Он проходил плановое обследование в госпитале американских ВМС имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд). Байден пообещал, что все подробности медосмотра будут обнародованы.

Глава Белого дома также заявил, что «находится в отличной форме» и в шутку добавил, что «с нетерпением ждет своего 58-летия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Джо Байден вернулся к своим обязанностям после планового медицинского осмотра. Она уточнила, что часть процедур проводилась под наркозом.

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