Анкара, 20 ноября 2021, 00:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи на северо-востоке Турции. Об этом 19 ноября сообщает геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в провинции Эрзурум, в 24,6 км от населённого пункта Караязы (население около 7,3 тыс. человек). Административный центр провинции, город Эрзурум (население около 420 тыс. человек), находился в 56 км на запад от эпицентра.
Информация о возможных пострадавших, либо повреждениях инфраструктуры не поступала.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в турецкой провинции Дюздже магнитудой 5,0, в западной части Турции.
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