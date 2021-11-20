Белград, , 01:54 — REGNUM В Сербии за последние сутки было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало сербское министерство здравоохранения 19 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

От последствий COVID-19 за последние сутки умерли 53 пациента. В настоящее время в больницах лечится более 6300 пациентов, заболевших COVID-19, из них 240 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Министерство образования Сербии 19 ноября приняло решение, что с понедельника 22 ноября ученики всех классов начальной и средней школы будут учиться в школах.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии от COVID-19 умерло 11 115 человек.