Белград, 20 ноября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Президент сербской Партии свободы и справедливости Драган Джилас ожидает, что в ближайшее время представители оппозиционных партий могут выступить с заявлением о совместном участии в предстоящих парламентских выборах 2022 года. Об этом Джилас сообщил сербским СМИ 19 ноября.

Драган Джилас, мэр Белграда в 2008—2014 гг

По словам политика, оппозиционные партии в последние дни ведут интенсивные переговоры по этому поводу.

Джилас отметил, что Партия свободы и справедливости как «самая большая оппозиционная партия» ведёт переговоры с Народной партией, Демократической партией, Движением свободных граждан, Движением для переворота.

Политик считает, что оппозиция, если она примет решение об участии в выборах, поставит себе цель победить.

«Кто начинает матч для того, чтобы проиграть? Если мы идем на выборы, мы идем для того, чтобы победить», — процитировало агентство «Бета» слова Джиласа.

Напомним, что парламентские выборы 2020 года большинство сербских оппозиционных партий бойкотировало.