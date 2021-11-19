Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Дэвид Аркетт рассказал, как режиссёр оригинального фильма «Крик» чуть было не «убил» его персонажа Дьюи Райли. Об этом 20 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

«Что ж, Уэс Крэйвен был достаточно мил, чтобы сказать: «Дэвид, мы посадим тебя на каталку, мы откатим тебя и посмотрим, справишься ты или нет», — рассказал Аркетт. Актёр добавил, что после того, как был снят второй дубль, Крэйвен предложил членам команды проекта показать палец вверх. При этом кинематографист отметил, что он не уверен в том, что сохранит персонажу жизнь.

«Благодарю бога за Уэса Крейвена, поскольку в результате у меня появился ребёнок. Я имею в виду не Уэса Крэйвена, благодарю Кортни Кокс!», — пошутил Аркетт.

Напомним, Дэвид Аркет и Кортни Кокс познакомились на съёмках первого фильма «Крик» и начали встречаться во время производства сиквела. 13 июня 2004 года родилась их дочь Коко Райли Аркетт. Пара развелась в мае 2013 года.

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