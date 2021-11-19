Звезда «Крика» вспомнила, что её почти «убили» в первом фильме
Лос-Анджелес, США, 19 ноября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Дэвид Аркетт рассказал, как режиссёр оригинального фильма «Крик» чуть было не «убил» его персонажа Дьюи Райли. Об этом 20 ноября сообщает портал Cinema Blend.
«Что ж, Уэс Крэйвен был достаточно мил, чтобы сказать: «Дэвид, мы посадим тебя на каталку, мы откатим тебя и посмотрим, справишься ты или нет», — рассказал Аркетт. Актёр добавил, что после того, как был снят второй дубль, Крэйвен предложил членам команды проекта показать палец вверх. При этом кинематографист отметил, что он не уверен в том, что сохранит персонажу жизнь.
«Благодарю бога за Уэса Крейвена, поскольку в результате у меня появился ребёнок. Я имею в виду не Уэса Крэйвена, благодарю Кортни Кокс!», — пошутил Аркетт.
Напомним, Дэвид Аркет и Кортни Кокс познакомились на съёмках первого фильма «Крик» и начали встречаться во время производства сиквела. 13 июня 2004 года родилась их дочь Коко Райли Аркетт. Пара развелась в мае 2013 года.