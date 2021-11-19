Вашингтон, , 23:47 — REGNUM США хотели бы укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и подготовили ряд направленных на это инициатив, заявил 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, инициативы по этому вопросу будут представлены на предстоящей обзорной конференции.

В своём заявлении Салливан выразил обеспокоенность наличием у ряда стран программ по созданию биологического оружия, а также ростом угрозы «лабораторных инцидентов».

В качестве примера он привел коронавирусную пандемию, которую назвал «сигналом к пробуждению человечества».

«Нас тревожит, что ряд стран все еще сохраняют программы биологических вооружений, а другие державы и негосударственные акторы стремятся к обладанию ими. Поэтому мы полны решимости укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и вдохнуть в нее новую жизнь», — заявил Салливан.

Напомним, обзорная конференция может быть проведена в Женеве до конца 2021 года.

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