Вашингтон, 19 ноября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. США хотели бы укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и подготовили ряд направленных на это инициатив, заявил 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, инициативы по этому вопросу будут представлены на предстоящей обзорной конференции.

В своём заявлении Салливан выразил обеспокоенность наличием у ряда стран программ по созданию биологического оружия, а также ростом угрозы «лабораторных инцидентов».

В качестве примера он привел коронавирусную пандемию, которую назвал «сигналом к пробуждению человечества».

«Нас тревожит, что ряд стран все еще сохраняют программы биологических вооружений, а другие державы и негосударственные акторы стремятся к обладанию ими. Поэтому мы полны решимости укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и вдохнуть в нее новую жизнь», — заявил Салливан.

Напомним, обзорная конференция может быть проведена в Женеве до конца 2021 года.