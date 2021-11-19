Приштина, 19 ноября 2021, 23:45 — REGNUM Парламент Косово 19 ноября одобрил в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi.
Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу рассказала об основных положениях законопроекта:
Юридическая помощь будет включать консультации по процедурам, техническую помощь в составлении дела, защиту и представительство на всех этапах уголовного процесса.
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