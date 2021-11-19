Приштина, , 23:45 — REGNUM Парламент Косово 19 ноября одобрил в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org]

Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу рассказала об основных положениях законопроекта:

«Законопроект предполагает, что бесплатная юридическая помощь будет предлагаться, независимо от социального или экономического положения, жертвам семейного насилия и насилия на гендерной почве, пережившим сексуальное насилие в годы Косовской войны, свидетелям насилия, жертвам работорговли, несовершеннолетним, детям из детских садов, <…> недееспособным лицам».

Юридическая помощь будет включать консультации по процедурам, техническую помощь в составлении дела, защиту и представительство на всех этапах уголовного процесса.

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