Приштина, Сербия, 19 ноября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Парламент Косово 19 ноября одобрил в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi.

Vetevendosje.org] Альбулена Хаджиу

Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу рассказала об основных положениях законопроекта:

«Законопроект предполагает, что бесплатная юридическая помощь будет предлагаться, независимо от социального или экономического положения, жертвам семейного насилия и насилия на гендерной почве, пережившим сексуальное насилие в годы Косовской войны, свидетелям насилия, жертвам работорговли, несовершеннолетним, детям из детских садов, <…> недееспособным лицам».

Юридическая помощь будет включать консультации по процедурам, техническую помощь в составлении дела, защиту и представительство на всех этапах уголовного процесса.