Нью-Йорк, США, , 23:42 — REGNUM Журнал Empire разместил на главной странице очередного выпуска главного героя будущего сериала Disney и Lucaslilm «Книга Бобы Фетта». Изображение было опубликовано 19 ноября на twitter-странице франшизы «Звёздные войны».

Боба Фетт Скриншот с YouTube

На снимке актёр Темуэра Моррисон запечатлён в полной броне Фетта. Герой позирует на фоне дворца Джаббы Хатта (персонаж из фильмов серии), который, по всей видимости, теперь принадлежит Фетту.

https://twitter.com/starwars/status/1461742893123600384

Напомним, первую серию шоу «Книга Бобы Фетта» онлайн-кинотеатр Disney Plus покажет 29 декабря 2021 года. Ранее Темуэра Моррисон сказал, что этот проект предоставил создателям сериала возможность обратиться к прошлому Фетта и рассказать зрителям, что произошло с персонажем между событиями, которые были показаны в фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и втором сезоне сериала «Мандалорец».

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