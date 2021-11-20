Белград, , 01:26 — REGNUM Сербия уже долгое время является чрезвычайно ценным партнером ЕС в сфере политики безопасности и обороны. Об этом заявил глава делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре 19 ноября во время презентации проекта «Усиление возможностей Сербии в области разминирования и уничтожения невзорванных боеприпасов».

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По словам Жофре, вопросы обороны и безопасности становятся еще важнее в контексте процесса расширения ЕС и изменений, которые непрерывно происходят в мире. Он также подчеркнул, что Евросоюз не ставит под вопрос суверенные решения своих партнеров, такие, как решение Сербии о соблюдении военного нейтралитета.

«Сербия сделала важный политический выбор — стать членом ЕС. Мы хотим помочь ей, чтобы она приняла европейские ценности и принципы. Мы радуемся ускорению этого процесса и согласовыванию внешней политики Сербии с нашей политикой. Сербия и ЕС разделяют историю, культуру, а мы верим — и совместное будущее. Мы хотели бы, чтобы Сербия стала частью европейского семейства, и мы считаем, что нет альтернативы процессу расширения ЕС», — процитировало агентство «Бета» слова Жофре.

Напомним, что одним из условий вступления Сербии в ЕС является согласовывание ее внешней политики с политикой евросообщества. Об этом чиновники в Брюсселе напомнили руководству Сербии в 2019 году, когда Белград подписал соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕЭС.