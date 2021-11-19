Лос-Анджелес, США, 19 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. В сети появились первые отзывы критиков на новую картину режиссёра Адама Маккея «Не смотрите наверх». Об этом 19 ноября сообщает портал Screen Rant.

ИА REGNUM Ди Каприо

Издание пишет, что в целом критикам понравилась новая комедия-катастрофа, и многие из них считают её одним из претендентов на «Оскар».

"Мы видели, как США реагируют на надвигающуюся апокалиптическую катастрофу в других фильмах, но как мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отреагируем?», — таким вопросом задался автор Fandango и Rotten Tomatoes Эрик Дэвис. Он охарактеризовал фильм как «весёлую и ужасающую сатиру».

«Не смотрите наверх» Адама Маккея — возмутительно смешная сатира, которая абсолютно точна. Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип изумительны», — написала известный критик Кортни Ховард, пишущая в т.ч. для журнала Variety.

«Не смотрите наверх» — это сатира, в которой «Плутовство» пересекается со «Столкновением с бездной», — отметила Томрис Лаффли (автор Variety, IndieWire, Vulture), добавив, что до просмотра она не понимала, что в жизни ей не хватает именно такой сатиры.

https://twitter.com/ErikDavis/status/1461556098511646720

https://twitter.com/Lulamaybelle/status/1461556168778674176

https://twitter.com/TomiLaffly/status/1461557505335640064

Напомним, премьера картины состоится на сайте потокового сервиса Netflix 24 декабря 2021 года. В проекте участвуют Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе,Ариана Гранде,Кейт Бланшетт,Мэрил Стрип,Джона Хилл,Рон Перлман и другие известные актёры.