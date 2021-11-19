Киев, 19 ноября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Украина впервые получит право участвовать в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move-2022, которые пройдут с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии, сообщает 19 ноября пресс-служба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Украинских военных пустят на учения в качестве наблюдателей.

«Противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели… Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию», — рассказал старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ Артем Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британия заявила о намерении продать Украине два списанных тральщика. ВМСУ начали набор экипажей для этих кораблей.