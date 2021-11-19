Белград, , 23:39 — REGNUM Спикер Народной скупщины Сербии Ивица Дачич 19 ноября прокомментировал для Kosovo-online прозвучавшее в парламенте Косово предложение отказаться от использования продуктов сербского происхождения.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

Ивица Дачич «Я вовсе не удивлен. Но после этого им надо сменить и название, поскольку Косово — это сербское слово, даже согласно сайту ЦРУ».

19 ноября депутатов из рядов Альянса за будущее Косово Бек Бериша обратился к спикеру парламента Главку Конюфце с предложением изъять продукты сербского происхождения из буфета. На это Конюфца отметил, что буфетом уже 15 лет заведует частный оператор.

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