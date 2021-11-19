Подгорица, 20 ноября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Парламент Черногории решит, нарушил ли президент Мило Джуканович конституцию страны. Соответствующую инициативу депутаты парламента приняли на заседании 19 ноября.

Skupstina.me Парламент Черногории

Спикер парламента Черногории Алекса Бечич заявил о том, что инициатива будет направлена в конституционный суд, который со своей стороны должен постановить, нарушил президент основной закон страны, или нет.

Напомним, что процедуру инициировала Социалистическая народная партия Черногории. Ее депутаты считают, что Мило Джуканович в начале сентября во время церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия нарушил статью 14 конституции, в которой отмечается, что религиозные сообщества автономны по отношению к государству и что они имеют права беспрепятственно совершать свои обряды.