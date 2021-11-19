Киев, , 23:08 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников попросил шефа Пентагона Ллойда Остина защитить воздушное пространство и море, сообщает 19 ноября агентство Bloomberg.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», — заявил Резников журналистам после встречи с министром обороны США.

По его словам, Остин пообещал Резникову стоять «плечом к плечу» с Украиной в условиях напряженности на границе с Россией.

Ранее в США представители Госдепа и Пентагона диаметрально противоречиво заявляли о «нападении России» на Украину. Если Госдепартамент считал, что «агрессор скоро нападет», то военные сообщали, что не видят никаких признаков опасности.

Кроме того, 19 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил журналистам, что за восемь лет войны с Россией украинские войска так научились воевать, что Москва решила не начинать эту войну.

Как это может сочетаться в одной реальности, Резников не уточнил.

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