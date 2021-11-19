Париж, , 23:01 — REGNUM Требование Парижа к британским властям по проблеме рыбной ловли остаётся в силе, Франция своего добьётся, сообщил 19 ноября журналистам президент республики Эммануэль Макрон.

Рыбак

Комментируя затянувшийся спор с Лондоном о том, что британцы должны, в соответствии с их обязательствами по выходу из ЕС, предоставлять французам в два раза больше лицензий на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем они предоставили в реальности, Макрон сказал:

«Решительность, твердость и поддержка наших рыбаков — это наша политика с начала (спора с Британией — прим. ИА REGNUM), и мы не отступим».

Французский президент добавил, что Европейской комиссии следует включиться в процесс, защитив интересы Парижа, тем более что с такой проблемой могут столкнуться и другие страны ЕС, ведь Британия «не сдерживает обещаний».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор между Великобританией и Францией по поводу лицензий на рыбный промысел возник в сентябре 2021 г.: Париж заявляет, что Лондон разрешил вылов рыбы в районе Джерси только по половине запросов. Британцы не согласны с такой формулировкой, уверяя, что всё соблюдают.

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