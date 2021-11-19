Лос-Анджелес, США, 19 ноября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Инди-поп исполнительница из Лос-Анджелеса Wallice рассказала о заключении контракта с инди-лейблом Dirty Hit и уже выпустила первый сингл под эгидой лейбла. «Wisdom Tooth» доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Певица поделилась процессом написания новой песни: «Она была написана в соавторстве с одним моим давним другом за день до того как мне удалили зубы мудрости. Доктор сказал, что мне нужно быть вставить костным имплант в щель, где были мои зубы мудрости. Эта ситуация не могла обойтись для меня без написания соответствующей песни. Удаление зубов мудрости — это то, через что проходят многие люди, это как физическое подтверждение того, что ты наконец-то вырос».

Напомним, что в минувшем июне певица выпустила мини-альбом «Off the Rails»