Лос-Анджелес, США, , 22:57 — REGNUM В сеть выложили трейлер фильма Shattered, который снимает режиссёр Луис Прието. Ролик был опубликован 19 ноября на YouTube-канале кинокомпании Lionsgate.

Кино Tobias Wrzal

В проекте нового экшн-триллера принимают участие Джон Малкович, Лилли Круг, Камерон Монахэн и Фрэнк Грилло. Сюжет картины расскажет о том, как одинокий техномиллионер Крис (Монахэн) встречает очаровательную девушку Скай (Круг), с которой завязывает романтические отношения. Через некоторое время он понимает, что попал в большую беду.

Отметим, что картина выйдет в ограниченный прокат в США 14 января 2022 года, одновременно с премьерой в кинотеатрах состоится релиз на цифровых носителях и потоковых сервисах. Съёмки фильма завершились в июне 2021-го.

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