Лондон, 19 ноября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. 19 ноября главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что руководство лондонского клуба ведет переговоры с 25-летним центральным защитником сборной Дании Андреасом Кристенсеном по продлению контракта. Срок текущего соглашения истекает 30 июня 2022 года.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Ранее сообщалось, что у руководства «Челси» есть устная договоренность с футболистом.

Кристенсен перешел в «Челси» из датского «Брондбю» 1 июля 2012 года на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника сборной Дании в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в тринадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых забил один мяч в ворота шведского «Мальме».