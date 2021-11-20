Москва, , 00:59 — REGNUM Политические элиты напрасно видят в проекте «Люблинского треугольника» реальную альтернативу Русскому миру. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Люблинский треугольник EricLewan

«Люблинский треугольник» (трёхсторонний формат сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной — ИА REGNUM) — еще одна инициатива Запада в рамках стратегии вовлечения бывших республик СССР в свою орбиту и отрыва от России», — заявил эксперт.

Александр Дудчак «Были ранее и «Восточное партнерство», и «Партнерство ради мира», и Соглашение об ассоциации с ЕС и др. Но во всех эти проектах Украина не имеет ни равных прав с западными участниками, ни каких-либо перспектив развития».

«Люблинский треугольник — ещё один мертворожденный проект, в котором её участники дружат против сочиненного ими врага, а не стремятся к равноправному, взаимовыгодному созиданию и партнерству» — заключил политолог.

Напомним, что представителями украинской элиты формат «Люблинского треугольника» рассматривается как альтернатива «Русскому миру».