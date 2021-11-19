Эксперт: «Люблинский треугольник» — мертворожденный проект
Москва, 20 ноября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Политические элиты напрасно видят в проекте «Люблинского треугольника» реальную альтернативу Русскому миру. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«Люблинский треугольник» (трёхсторонний формат сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной — ИА REGNUM) — еще одна инициатива Запада в рамках стратегии вовлечения бывших республик СССР в свою орбиту и отрыва от России», — заявил эксперт.
«Люблинский треугольник — ещё один мертворожденный проект, в котором её участники дружат против сочиненного ими врага, а не стремятся к равноправному, взаимовыгодному созиданию и партнерству», — заключил политолог.
Напомним, что представителями украинской элиты формат «Люблинского треугольника» рассматривается как альтернатива «Русскому миру».