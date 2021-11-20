Москва, 20 ноября 2021, 00:45 — REGNUM Политическим элитам Украины чужды и русский язык, и русская культура, они формируют искусственную политическую нацию насильственными методами. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Mfa.gov.ua

«То, что Кулеба заявляет о разрыве политической связи с «русским миром», и «ни президент, ни Верховная рада не хотят возвращать Украину обратно» — ещё раз подтверждает: нынешняя киевская власть — это инородное тело для захваченной ею территории», — заявил эксперт.

«Эту власть не устраивает родной для большинства местных жителей язык — русский, ей чужды история, религия, культура, названия городов и улиц, и то, что Малороссия и Новороссия были неотъемлемой частью Русского мира», — отметил Дудчак.

«Политическая нация», которую сейчас формирует Киев — искусственный организм, способный существовать только при внешней поддержке, но это не естественная среда существования для жителей Украины. Для них это не отказ от Русского мира, а насильственный отрыв диктаторскими методами», — заключил политолог.

Напомним, что представители украинской политической элита постоянно употребляют усилия по отрыву Украины от Русского мира, о чем часто заявляют публично, в частности, об этом говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.