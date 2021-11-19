Москва, 20 ноября, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Политическим элитам Украины чужды и русский язык, и русская культура, они формируют искусственную политическую нацию насильственными методами. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«То, что Кулеба заявляет о разрыве политической связи с «русским миром» и «ни президент, ни Верховная рада не хотят возвращать Украину обратно», — ещё раз подтверждает: нынешняя киевская власть — это инородное тело для захваченной ею территории», — заявил эксперт.

«Эту власть не устраивает родной для большинства местных жителей язык — русский, ей чужды история, религия, культура, названия городов и улиц, и то, что Малороссия и Новороссия были неотъемлемой частью Русского мира», — отметил Дудчак.

«Политическая нация», которую сейчас формирует Киев — искусственный организм, способный существовать только при внешней поддержке, но это не естественная среда существования для жителей Украины. Для них это не отказ от Русского мира, а насильственный отрыв диктаторскими методами», — заключил политолог.

Напомним, что представители украинской политической элиты постоянно употребляют усилия по отрыву Украины от Русского мира, о чем часто заявляют публично, в частности, об этом говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.