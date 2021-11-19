Киев, , 22:51 — REGNUM 19 ноября в Киеве на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» «Черноморец» в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2021/22 потерпел крупное поражение от «Динамо» со счетом 1:6.

Болельщики футбольного клуба «Динамо» Киев Aleksandr Osipov

Желтые карточки: Виктор Цыганков — 3, Владислав Бугай — 12, Денис Кузык — 53.

Забитые мячи: Виталий Буяльский 27' — 0:1, Витиньо (Илья Шкурин) 30' — 0:2, Витиньо (Илья Шкурин) 37' — 0:3, Евгений Исаенко (Владислав Бугай) 44' — 1:3, Денис Гармаш 48' — 1:4, Виталий Буяльский (пенальти) 58' — 1:5, Владислав Кулач (Карлос Де Пена) 82' — 1:6.

В текущем сезоне на счету 22-летнего арендованного из московского ЦСКА Ильи Шкурина четыре результативные передачи в восьми матчах за киевскую команду во всех турнирах.

Составы команд:

«Черноморец»: Варакута, Биловар, Скорко, Кузык, Дубко (Мохаммед, 65'), Тлумак (Михайленко, 46'), Вачиберадзе (Кравченко, 46'), Авагимян (Шторгин, 84'), Исаенко, Брагару (Билошевский, 71'), Бугай.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев (Гармаш, 46'), Цыганков (Антюх, 72'), Андриевский, Витиньо (Де Пена, 72'), Шкурин (Кулач, 65'), Буяльский (Леднев, 77').

Статистика матча («Черноморец"/ «Динамо»)

Удары 3/14

Удары в створ 1/7

Владение 46%/54%

Нарушения 14/8

Угловые 1/11

«Динамо», одержав двенадцатую победу и набрав 38 очков, временно поднялся на чистое первое место в турнирной таблице УПЛ. «Черноморец» с одиннадцатью очками остался на двенадцатой позиции.