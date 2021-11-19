Киев, , 22:50 — REGNUM Украина настолько готова отразить «российскую агрессию», что Россия не решится нападать, заявил 19 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Украинской службе «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, за восемь лет войны ВСУ так научились воевать, что война так и не начнётся.

«Не верю в это. Потому что давайте не забывать: мы за восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска», — сказал Резников.

Он также заявил, что украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск «более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это стало немного неожиданным».

«В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной», — сказал министр обороны Украины.

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