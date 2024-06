Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Big Thief в непривычной себе манере именовала свою следующую пластинку феноменально длинным названием, анонсировав «Dragon New Warm Mountain I Believe in You» в своих социальных сетях.

Гитара

Ранее группа выложила несколько синглов, а сейчас стало известно, что пластинка выйдет 4 февраля на лейбле 4AD. Фанаты уже могли послушать синглы «Time Escaping», «Little Things», «Sparrow», «Certainty» и «Change». Грядущая пластинка была записана в течение четырех сессий в четырех разных локациях.

Отметим, что «Dragon New Warm Mountain I Believe in You» включит в себя целых 20 новых треков.