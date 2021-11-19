Воронеж, 19 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Один ребёнок погиб, ещё один получил ранения в результате автоаварии с участием бензовоза в Воронежской области вечером 19 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

ДТП

Авария произошла около 19:40 в Аннинском районе, на 351 км автодороги Р-298. По предварительным данным, жительница Воронежа 1989 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», допустила столкновение со встречным грузовым автомобилем MAN — бензовозом, следовавшим пустым, а затем со стоящим на обочине автомобилем КамАЗ.

В результате аварии водитель, а также пятилетний пассажир «Лады» получили ранения, на месте скончалась восьмилетняя девочка. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.