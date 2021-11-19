Приштина, , 23:20 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 ноября назвал приоритетом своего правительства раннее или дошкольное обучение детей.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе межминистерского заседания, посвященного запуску программы по повышению осознанности общества при следовании закону о защите детей от насилия. Курти пообещал, что дети и молодежь будут в центре всех планов правительства.

Курти сообщил, что в законопроекте о бюджете на 2022 год выделены средства на строительство 50 детских садов. Политик также обратил внимание на необходимость обустройства культурных и строительных центров, посвященных дошкольному обучению детей.

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