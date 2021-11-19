Дамаск, 19 ноября 2021, 22:35 — REGNUM Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате минометного обстрела, которому террористы подвергли позиции армии Сирии, сообщил 19 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Сирийский военный был ранен на территории провинции Идлиб.
«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, был ранен один сирийский военнослужащий», — рассказал Кулить.
По данным российских военных, за последние сутки в зоне деэскалации «Идлиб» было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обстрелы были произведены в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.
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