Сеул, 19 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Южно-корейская поп-группа Monsta X выложили трейлер для своего грядущего фильма «The Dreaming», который станет экранизацией их следующей одноименной англоязычной пластинки. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Альбом «The Dreaming», который станет вторым альбом для корейского коллектива на английском языке, был анонсирован в прошлом месяце. А в начале ноября группа подтвердила, что выпустит к нему полнометражную экранизацию, которая будет показана в кинотеатрах в декабре. В пресс-релизе указано, что в фильме будут показаны индивидуальные интервью с каждым участником Monsta X, а также различные записи с их выступлений.

Ранее Monsta X представили свой новый мини-альбом под названием «No Limit».