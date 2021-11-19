Берлин, , 22:33 — REGNUM В замке Эльмау в Баварии, вероятно, будет в июне 2022 года проходить встреча руководства стран G7, пишет 19 ноября Münchner Merkur.

Маркус Зёдер Bayern.de

Встречи будут проходить в отеле. Окончательное решение будет принято позже, и о времени и месте саммита объявят, как сказали в правительстве Германии, «в должное время».

По слова премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, руководство региона будет радо принять гостей и гарантирует им как уют, так и безопасность. Он напомнил, что саммит G7 также проходил в Эльмау.

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