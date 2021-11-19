Орел, , 22:32 — REGNUM В Орловской области перед судом по обвинению в совершении 13 эпизодов мошенничества предстанет директор ООО «Учебно-методический центр «Энергоэффективность», сообщил корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Эмблема СКР

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2019 года по август 2020 года, желая создать видимость исполнения условий 46 контрактов по обучению граждан в рамках федеральных проектов национального проекта «Демография», при этом не организовав фактическое исполнение договоров, поручил бухгалтеру оформить 46 фиктивных актов выполненных работ-услуг, подтверждающих оказание услуг. В счет оплаты исполнения договоров на счет центра были перечислены 629 400 рублей, выделенные департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

В рамках расследования дела допрошено свыше 70 свидетелей, проведено более 15 осмотров предметов и документов. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный им ущерб. Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.