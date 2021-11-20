Берлин, , 08:22 — REGNUM 19 ноября коммунальные предприятия Германии заявили о корректировке цен на новый год. Текущие данные показывают, что цены на газ и электроэнергию вырастут более чем на 20 процентов. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau.

Согласно исследованию Check24, около 2,7 млн домохозяйств должны будут платить больше за газ в следующем году. При этом 439 немецких поставщиков газа уже повысили цены или только объявили о повышении цен.

В среднем рост составит примерно 24,6 процента. По данным Check24, для домохозяйства с потреблением 20 000 киловатт-часов (кВтч) это означает дополнительные расходы на сумму 369 евро в год.

Сообщается, что в ноябре цена на газ будет рекордно высокой. Среднестатистическая семья (20 000 кВтч) в настоящее время платит за газ в среднем 1424 евро в год, что соответствует цене 7,1 цента за киловатт-час. В прошлом году данный показатель составлял 1174 евро, что почти на 18 процентов ниже.

Взрыв на газовом рынке вызван множеством причин. В дополнение к тому, что газовые хранилища в Европе в значительной степени опустели по сравнению с предыдущими годами, спрос на электроэнергию увеличился в связи с окончанием мер по борьбе с коронавирусом и, как следствие, восстановлением экономики.