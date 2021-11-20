Берлин, , 08:21 — REGNUM Женская футбольная команда «Вольфсбург» потерпела поражение в борьбе за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Из-за домашнего поражения от «Ювентуса» двукратные чемпионы переместились на третье место в группе. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 19 ноября.

Футболистки «Вольфсбурга» терпят очередное поражение в Лиге чемпионов по футболу. Двукратные обладатели титула проиграли свою домашнюю игру «Ювентусу» со счетом 0:2 (0:0) и были вытеснены итальянцами со второго места в группе А. Результат матча решили автогол Катрин Хендрихна 53-й минуте и гол Андреа Стасковой в добавленное время.

Вольфсбургские женщины играли лучше, но были слишком безобидны в наступлении. Всего через четыре дня после победы в главном матче Бундеслиги над «Баварией» у них не было ни единого явного голевого шанса за 90 минут.

Согласно правилам, только первые две команды в каждой группе выходят в четвертьфинал. В настоящий момент «Вольфсбург» отстает от «Ювентуса» на два очка. Все решится итогами двух матчей предварительного раунда против аутсайдера «Серветт» в Швейцарии (8 декабря) и против лидера лиги ФК «Челси» (16 декабря).